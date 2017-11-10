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2018 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS ve KPSS tarihleri

ÖSYM, 2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu. Buna göre YKS 23-24 Haziran'da, KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz, Ortaöğretim KPSS ise 7 Ekim'de yapılacak

2018 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS ve KPSS tarihleri

ÖSYM, 2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu. Buna göre YKS 23-24 Haziran'da, KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz, Ortaöğretim KPSS ise 7 Ekim'de yapılacak

10 Kasım 2017 Cuma 18:37
2018 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS ve KPSS tarihleri
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' duyuruldu. Buna göre 23-24 Haziran 2018'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurular, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.

YKS, 23-24 HAZİRAN'DA YAPILACAK

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişebileceği bildirildi. Buna göre, 23 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının 1. oturumu (TYT) ve 24 Haziran 2018'de uygulanacak 2. oturum ve YKS Yabancı Dil Oturumu için başvurular 1 Mart-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.  KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,  KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,  KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim  KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

'2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

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21 MartKPSSGüncel
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