2017 Doğum Parası Nereden Alınır? Doğum Parası Ne Kadar?

DEVLETİN annelere desteği olan doğum parası ücreti 2017 için ne kadar olacak? 15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Doğum Yardımı” düzenlemesi kapsamında yapılan ve miktarı 2016 yılında değişmeyen doğum yardımının, 2017 yılında değişiklik olacak mı bunu ilerki günlerde göreceğiz...

2017 Doğum Parası Ne kadar olacak bu bilgileri sizler için derledik...

2017 DOĞUM YARDIMI ÜCRETLERİ

Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız üç farklı destek sağlıyor. 300 lira ile 600 lira arasında değişen doğum yardımı, 122 lira süt parası.

Birinci çocuklarından dolayı 300 TL

İkinci çocuklarından dolayı 400 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL

Bu tutarlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.

DOĞUM PARASI ALMANIN ŞARTLARI

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Kadına 15 Mayıs 2015’ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

YARDIM BORCA KARŞILIK HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı.

Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

