2017 çocukların kâbus yılı oldu!

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (Unicef) raporunda, savaş ve çatışmaların ortasındaki çocukların giderek daha fazla silah olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi. Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında yer aldı. Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi korkunç uygulamalara maruz kaldı. Radikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtildi.

Kasıtlı hedef alındılar

Bazıları, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakıldı. Unicef’in raporuna göre çatışma bölgelerindeki operasyon ve saldırılarda okul ve hastaneler kasıtlı olarak hedef alındı. Unicef Program Direktörü Manuel Fontaine, çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyledi.

Fontaine, “Yaşananların ‘yeni normal’ olmasına izin veremeyiz” dedi. Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula erişiminin engellendiğine dikkat çekildi.

GEÇEN YIL MİLYONLARCA ÇOCUK BUNLARI YAŞADI

Bombalandılar

Çocuklara yönelik istismar ve hak ihlalleri şöyle listelendi: Suriye İnsan Hakları Ağı, Mart 2011’den bu yana çoğu Esad rejimi tarafından öldürülen çocuk sayısının 26 bin 446’yı geçtiğini belirtti. Ağın raporuna göre, yaklaşık bin 378 okul ve kreşin saldırılar nedeniyle yıkılmasının ardından 3.2 milyon Suriyeli çocuk eğitimden mahrum kaldı.

Kalkan oldular

UnIcef’in raporunda, Irak ve Suriye’de çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı, bazılarının da keskin nişancılar tarafından hedef alındığı belirtildi.

Canlı bomba yapıldılar

Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun’da aktif olan Boko Haram örgütünün savaşçıları, 135 çocuğu intihar bombacısı olmaya zorlandı. Bu, 2016’daki rakamın 5 katı.

Tecavüze uğradılar

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013’teki darbeden bu yana süren mezhep çatışmalarının ortasında kalan çok sayıda çocuk tecavüze uğradı, öldürüldü ya da silahlı gruplara katılmaya zorlandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 850 bin çocuk çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, 200 kadar hastane ile 400 okul hedef alındı.

Silah alıp çatıştılar

Somali’de 2017’nin ilk 10 ayında yaklaşık 1800 çocuk çatışmalara sokuldu. Güney Sudan’da ise 2013’ten bu yana silahlı gruplara katılan çocukların sayısı 19 bini aştı.

Açlıktan öldüler

Yemen’de üç yıldır süren çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 1,8 milyon çocuk ise, yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Yuvalarından oldular

Myanmar’daki Arakanlı Müslüman çocuklar da sistematik olarak şiddete maruz kaldı ve yerlerinden edildi. Arakan’dan sınırı aşarak Bangladeş’e kaçmak zorunda kalan 650 bin kişiden yarısı, 18 yaşından küçük çocuklardı. Unicef çatışma bölgelerinde taraf olan tüm hükümet ve gruplara uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları, çocuklara yönelik şiddete acilen son vermeleri çağrısında bulundu.