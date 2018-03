2015-YGS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 15 Mart Pazar günü 1 milyon 987 bin 484 aday ve ailelerinin heyecanlı bekleyişini sona erdirdi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Adaylar, 2015-YGS sonuçlarını 19 Mart 2015 saat 13.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 2015-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: