2015-YGS sonuçları açıklandı

19 Mart 2015 Perşembe 13:07
ÖSYM, 15 Mart Pazar günü 1 milyon 987 bin 484 aday ve ailelerinin heyecanlı bekleyişini sona erdirdi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Adaylar, 2015-YGS sonuçlarını 19 Mart 2015 saat 13.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 2015-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yaklaşık 6 ay boyunca sınavda sorulacak soruların oluşturulmasından sınav sonrasında sonuçların açıklanmasına kadar geçen süre içerisinde her anı dakika dakika planlanmış olan bu süreç hak ve adalet ölçüsünde, sorunsuz ve büyük bir başarı ile planlandığı gibi tamamlanmış ve değerlendirme süreci sonlandırılmıştır. Her cevap kâğıdı optik okuyucularda iki kere okunmuş ve kontrol edilmiştir. Adaylarımız, toplam 171 sınav merkezinde, 7 bin 31 sınav binasında, 109 bin 393 sınav salonunda, 314 bin 816 sınav görevlisinin nezaretinde 160 dakika boyunca bilgilerini cevap kâğıtlarına işaretlemişlerdir. Sınavın başarı ile sonuçlandırılmasında tüm adaylarımızın, velilerimizin, vatandaşlarımızın, medya mensuplarının anlayışları ve yapıcı tutumları büyük önem arz etmiştir. Özellikle sınav sürecinin performansını artırmak üzere ÖSYM tarafından son 4 yıl içerisinde geliştirilmiş olan sistemler, yöntemler eksiksiz ve sorunsuz olarak uygulanmıştır. Sınav merkezlerinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Kurulları tüm ilgili kurum ve kuruluşların büyük bir uyum içerisinde çalışmasını sağlamış, bu da sınav güvenliği ve konforuna önemli bir katkı üretmiştir. Adaylarımızın sınav kuralları hakkında bilgilendirilmesi çalışmaları meyvesini vermiş ve adaylarımız ÖSYM sınav uygulama ilkeleri ile büyük bir uyum içerisinde olmuşlardır. Adayların sınav başvurularını zamanında yapmış olmaları sınav sürecinde gecikmelerin önüne geçmiştir. ÖSYM’nin oluşturduğu sınav koordinasyonunda görevli akademisyen ve öğretmenlerimizin sınav günü görevlerini yerine getirme konusunda özverili olmaları ve sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesine büyük destek vermeleri, sürece önemli bir katkı üretmiştir. Merkezde sınav evrakının basım evinden alınarak sınav merkezlerine gönderildiği andan tekrar ÖSYM’ye dönüşüne kadar her adımı izlenmiş ve sınav günü sınav binalarında sınav salonlarında oluşan sorunlara anında çözümler üretilmiştir. Sınav salonlarının büyük bir kısmının kamera ile izlenmesi nedeni ile sınavın yürütülmesi büyük bir titizlikle sağlanmış ve kayıtlar tutulmuştur. Sınavın tamamlanmasından sonraki süreçte bazı kötü niyetli çevrelerce sınavın güvenliği hakkında yaratılmak istenen spekülasyonlar boşa çıkmıştır.”
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Son Güncelleme: 19.03.2015 12:09