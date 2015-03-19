Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

2015-YGS sonuçları açıklandı

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2015-YGS) sonuçlarını açıkladı

2015-YGS sonuçları açıklandı

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2015-YGS) sonuçlarını açıkladı

19 Mart 2015 Perşembe 13:07
2015-YGS sonuçları açıklandı
banner404
ÖSYM, 15 Mart Pazar günü 1 milyon 987 bin 484 aday ve ailelerinin heyecanlı bekleyişini sona erdirdi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Adaylar, 2015-YGS sonuçlarını 19 Mart 2015 saat 13.00’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 2015-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yaklaşık 6 ay boyunca sınavda sorulacak soruların oluşturulmasından sınav sonrasında sonuçların açıklanmasına kadar geçen süre içerisinde her anı dakika dakika planlanmış olan bu süreç hak ve adalet ölçüsünde, sorunsuz ve büyük bir başarı ile planlandığı gibi tamamlanmış ve değerlendirme süreci sonlandırılmıştır. Her cevap kâğıdı optik okuyucularda iki kere okunmuş ve kontrol edilmiştir. Adaylarımız, toplam 171 sınav merkezinde, 7 bin 31 sınav binasında, 109 bin 393 sınav salonunda, 314 bin 816 sınav görevlisinin nezaretinde 160 dakika boyunca bilgilerini cevap kâğıtlarına işaretlemişlerdir. Sınavın başarı ile sonuçlandırılmasında tüm adaylarımızın, velilerimizin, vatandaşlarımızın, medya mensuplarının anlayışları ve yapıcı tutumları büyük önem arz etmiştir. Özellikle sınav sürecinin performansını artırmak üzere ÖSYM tarafından son 4 yıl içerisinde geliştirilmiş olan sistemler, yöntemler eksiksiz ve sorunsuz olarak uygulanmıştır. Sınav merkezlerinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Kurulları tüm ilgili kurum ve kuruluşların büyük bir uyum içerisinde çalışmasını sağlamış, bu da sınav güvenliği ve konforuna önemli bir katkı üretmiştir. Adaylarımızın sınav kuralları hakkında bilgilendirilmesi çalışmaları meyvesini vermiş ve adaylarımız ÖSYM sınav uygulama ilkeleri ile büyük bir uyum içerisinde olmuşlardır. Adayların sınav başvurularını zamanında yapmış olmaları sınav sürecinde gecikmelerin önüne geçmiştir. ÖSYM’nin oluşturduğu sınav koordinasyonunda görevli akademisyen ve öğretmenlerimizin sınav günü görevlerini yerine getirme konusunda özverili olmaları ve sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesine büyük destek vermeleri, sürece önemli bir katkı üretmiştir. Merkezde sınav evrakının basım evinden alınarak sınav merkezlerine gönderildiği andan tekrar ÖSYM’ye dönüşüne kadar her adımı izlenmiş ve sınav günü sınav binalarında sınav salonlarında oluşan sorunlara anında çözümler üretilmiştir. Sınav salonlarının büyük bir kısmının kamera ile izlenmesi nedeni ile sınavın yürütülmesi büyük bir titizlikle sağlanmış ve kayıtlar tutulmuştur. Sınavın tamamlanmasından sonraki süreçte bazı kötü niyetli çevrelerce sınavın güvenliği hakkında yaratılmak istenen spekülasyonlar boşa çıkmıştır.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.03.2015 12:09
Anahtar Kelimeler:
YGS SonuçlarıYGSÖSYM2015 YGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim