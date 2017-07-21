‘2014’te deşifre olduğunu anladık’

DARBE teşebbüsü sonrası hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İskenderun Cumhuriyet Savcısı Metin Özyurt, Antalya’da 17 ayrı suçtan aranan kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Antalya’nın Kaş ilçesine giderek oradan Yunanistan’ın Meis Adası’na kaçacağı ortaya çıkan Metin Özyurt, tutuklanarak cezaevine kondu. 2015 yılında Erzurum’dan ayrılan eski Cumhuriyet Savcısı Metin Özyurt, itirafçı olmak için başvurdu.

ByLock programının örgüt mensuplarının sivil kanadı ile hakim ve savcılar arasındaki iletişimi sağladığını kaydeden Özyurt, şöyle devam etti:

‘Telefonla irtibat yok’

“Örgüt, ByLock programının 2014 yılında deşifre olduğunu keşfetti. Bu yılın sonundan itibaren yargı mensupları için ByLock kullanımı azaltılarak terk edildi. Telefonlara format atılarak, fabrika ayarlarına geri dönme işlemi yapıldı. Bu programlarda ilk etapta dini şeyler, hadisler, ayetler paylaşılıyordu. Benim söylediklerim ByLock kullanan hakim, savcılar için geçerlidir. ByLock’tan sonra bir süre Telegram, ardından WhatsApp görünümlü başka programlar kullanıldı. Yani telefon uygulamalarında WhatsApp var fakat içerik WhatsApp değil. 2015 yılından sonra da tabletler aracılığıyla irtibat sağlanmaya başlandı. Telefonla irtibatın kesilmesi yönünde talimatlar yapıldı ve bırakıldı.”