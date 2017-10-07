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2011’de ‘Ergenekon’cu 2017’de ‘FETÖ’cü dediler

SÖZCÜ Gazetesi’ne yönelik algı operasyonunda hazırlanan iddianamede gazeteyi FETÖ’nün kurdurduğu iddia edildi. 6 yıl önce OdaTv iddianamesine giren ve FETÖ’cü polislerin ürettiği sahte “Ulusal Medya 2010” isimli dokümanda ise “SÖZCÜ Ergenekon’un hizmetinde” denilmişti. FETÖ’cü polis şefleri o gün görevden alınmasaydı gazete yine hedefteydi

2011’de ‘Ergenekon’cu 2017’de ‘FETÖ’cü dediler

SÖZCÜ Gazetesi’ne yönelik algı operasyonunda hazırlanan iddianamede gazeteyi FETÖ’nün kurdurduğu iddia edildi. 6 yıl önce OdaTv iddianamesine giren ve FETÖ’cü polislerin ürettiği sahte “Ulusal Medya 2010” isimli dokümanda ise “SÖZCÜ Ergenekon’un hizmetinde” denilmişti. FETÖ’cü polis şefleri o gün görevden alınmasaydı gazete yine hedefteydi

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:50
2011’de ‘Ergenekon’cu 2017’de ‘FETÖ’cü dediler
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TARİH 14 Şubat 2011… SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın sahibi olduğu OdaTv'ye Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı polisler yine FETÖ'cü Savcı Cihan Kansız'ın talimatıyla baskın yaptı. Baskın sonrasında Soner Yalçın ve OdaTV'de çalışan gazetecilere “Ergenekon örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” gibi iddialar yönetildi. Ancak operasyonun sahte deliller üzerine kurulduğu 26 Ağustos 2011'de hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı. Nasıl mı? Bunlardan biri şöyle:

DALGA DALGA YAPILACAKTI

İddianamede OdaTv bilgisayarlarına eklemlenen ve sonradan sahte olduğu raporlarla kanıtlanan “Ulusal Medya 2010” isimli doküman da yer aldı. O üretilmiş belgede şöyle deniyordu: “Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün güncel medya stratejisini ortaya koyan ‘Ulusal Medya 2010' isimli dokümana bakıldığında, daha önce ele geçirilen Ulusal Medya 2001 isimli dokümanla benzerlik gösterdiği, ancak ilk defa ODATV'den ele geçirilen Ulusal Medya 2010 dokümanında, örgütün medya yapılanmasını yeniden şekillendirmek ve özellikle ERGENEKON davasının görüldüğü süreçte medya organlarının ne tür stratejiler uygulayacağını belirlemek amacıyla yakın zamanda hazırlanan örgütsel bir doküman olduğu anlaşılmıştır. Ulusal Medya 2010 isimli dokümanın yapılan incelemesinde; ODATV, Halk Tv, Ulusal Tv, Avrasya Tv, Kanal B ve Sözcü gibi yayın organları tarafından, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün çıkarları doğrultusunda yönlendirme amaçlı haberlerle şekillendirilmesi görülmüştür.”
OdaTv operasyonunun ardından İstanbul Emniyeti'nde İstihbarat Şube'yi yöneten FETÖ operasyonlarının organizatörlerinden Ali Fuat Yılmazer görevden alındı. Görevden alınmasaydı baskınlar “OdaTv-2, OdaTv3” dalgaları şeklinde gelecekti. SÖZCÜ de o dönem FETÖ'nün hedefindeydi.

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ÖRGÜTÜN İSMİ DEĞİŞTİ

Aradan 6 yıl geçti. FETÖ'cü yargı ve polislerin hazırladığı bu belgede “Ergenekon'a hizmet eden” SÖZCÜ bu kez de FETÖ'cü ilan edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında n hazırlanan iddianamenin 70'inci sayfasında şu tespit yapıldı: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin şekli olarak FETÖ/PYD'nin karşısında bir düşünce ve yayın politikasına sahip olduğu… Örgütün son derece sınırlı kişi-kişilerin bilebileceği gizlilik içerisinde ve ileride kullanılabilme ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla gazeteyi kurdurduğu…”

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SÖZCÜ
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