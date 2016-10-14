2010 KPSS soruşturmasında flaş karar!

ANKARA Emniyet Müdürlüğünün 2 hafta önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, şüphelilerden 27'sini "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Erkman, serbest bıraktığı bir şüpheli için ise sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

Tutuklanması istenen 27 şüpheliden 25'i sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakim, Savcı Erkman'ın serbest bıraktığı şüpheliye de adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Savcı Erkman'ın adli kontrolle serbest bıraktığı şüphelinin, ifadesinde 2010 KPSS sorularını sınavdan önce aldığını kabul ettiği, kimden ve nasıl aldığına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.