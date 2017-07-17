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200 bin yıllık insan izleri bulundu

Uşak Banaz'da bulunan fosillerin incelenmesi keşif sayılabilecek ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin yıl önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı

200 bin yıllık insan izleri bulundu

Uşak Banaz'da bulunan fosillerin incelenmesi keşif sayılabilecek ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin yıl önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:15
200 bin yıllık insan izleri bulundu
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UŞAK Kültür ve Turizm İl Müdürü Buğra İnal yaptığı açıklamada, Genel Müdürlüğün, Uşak Üniversitesi’nin ve Ankara Üniversitesi ile koordineli olarak çalışmanın yapıldığını, çalışmalar sırasında Paleolitik Yontma Taş Devri'ne ait birçok eserin bulunduğunu söyledi. 
Çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen İnal, Uşak’ta 200 bin yıllık geçmiş döneme ait bulunan kalıntıların gün yüzüne çıktığını kendileri için ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi. Döneme ait insan kemiklerine ve kalıntılarına ulaşıp net bir şekilde o deneme ışık tutacak bir sayfa açmak istediklerini kaydeden İnal, "Sürmecik bölgesinde yapmış olduğumuz kazı çalışmalarımızda 200 bin yıl öncesine ait birçok eser bulduk. Yontma Taş Çağı dediğimiz Paleolitik döneme ait hayvan kalıntıları ve burada yaşayan 'Neandertal' dediğimiz insanların o dönemde kullandıkları birçok kalıntıları da gün yüzüne çıkardık. Bunların en başında bölgede bulduğumuz ok uçları, balta, hayvan derisini yüzmekte kullandıkları taşlar bizleri oldukça heyecanlandırdı. Çalışmalarımıza devam edip yakın tarihte açılışını yapacağımız Uşak Müzesi'nde Yontma Taş Çağı'na ait bu buluntuları sergileyeceğiz" dedi.
 
80 BİN PARÇA ALET BULUNDU
Uşak Müze Müdürü ve Sürmecik Bölgesi Kazı Başkanı Şerif Söyler, bölgede yapılan kazı çalışmalarının önemine değinerek Uşak’ın Banaz ilçesi Sürmecik bölgesinde bulunan 200 bin yıllık fosil ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasının heyecan verici olduğuna dikkat çekti. Keşif sayılabilecek bir çalışmanın olduğunu kaydeden Söyler, "Yontma Taş Çağı'na ait 80 bin parça alet bulduk. Bölgeden çıkan kalıntı, buluntu ve aletler Ankara Üniversitesi'nde inceleme altında. Döneme ait insanlar avlanmak için birçok aletler yapmışlar. Ok ucu el baltası gibi aletlerle su kenarlarında avladıkları hayvanları yiyerek hayatlarını sürdürmüşler. Bölgede ne kadar konakladıklarını tam olarak söyleyemiyoruz. Çevrede herhangi bir mağara ile karşılaşmadık. Bu da açık alanda yaşadıklarını gösteriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UşakNeandertal
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