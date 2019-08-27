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20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyordu! Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başındaki eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci için harekete geçti.

GÜNDEM 27.08.2019, 11:41 Tugay Tönget
20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyordu! Bakanlık harekete geçti
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” dedi.

#leyla demirci #Yüz nakli #Sağlık Bakanlığı #Kahramanmaraş #Ömer Özkan
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