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20 saatlik yangında cayır cayır yanmıştı! İşte fabrikanın son hali

Tuzla'da dün 11.40 sularında başlayan ve 20 saatlik çalışmanın ardından söndürülen fabrika yangını havadan görüntülendi. Yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.

GÜNDEM 19.09.2019, 10:24
20 saatlik yangında cayır cayır yanmıştı! İşte fabrikanın son hali
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TUZLA'DA dün fabrikada çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada dün saat 11.40'ta çıkan yangında müdahale sürüyor. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.

PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Yangın sırasında fabrikadaki yakıt tankı patlamış, patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçramıştı.

2 İTFAİYE ERİ YARALANMIŞTI

Dünkü yangında yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 2 itfaiye eri yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edilmişti.

#tuzla #Yangın #fabrika
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