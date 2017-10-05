20 lira ile başlayıp Ağrı’nın tek kadın esnafı oldu

AĞRI merkez Fırat Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 4 çocuk annesi Güler Saltan, çocuklarını okutmak için yıllarca farklı işlerde çalıştı. 4 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan oğlu Hüseyin Saltan’ın Kars’ta bir kadın esnafın olduğunu söylemesi üzerine bu durumdan oldukça etkilenen anne güler Saltan oğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Maddi durumları iyi olmayan ve sadece 20 lirası olan anne ve oğlu tanıdık bir ikinci elciden eski bir çamaşır makinesi alarak Doğu İş Merkezinde boş olan bir dükkân kiraladılar. Zamanla asker, öğretmen ve öğrencilerin kıyafetlerini çamaşır makinesinde yıkayan anne Güler, işlerin iyi gitmesi üzerine ikinci bir çamaşır makinesi aldı. Daha sonra çamaşır makinelerinin sayısını 5’e çıkaran anne Güler, buradan günde kazandığı 70 lira ile evine ekmek götürdü. Hem kendi evinin işlerini yapan hem de iş yerinde Çamaşır makinelerinde çamaşır yıkayan Ağrı’nın tek kadın esnafı Güler Saltan, 2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuğuna üniversite okutturarak tüm masraflarını karşıladı. Öte yandan anne ve babaları ayrı olan yaşları 12 ile 17 olan 2 kız torununu evinde 10 yıldır bakan Güler Saltan, çevredeki esnaflarında takdirini topladı. Saltan, işlerin yoğun olmadığı zamanlarda ise boş zamanını kitap okuyarak değerlendiriyor.

İşini severek yaptığını, kendi ayakları üzerinde durduğunu söyleyen Güler Saltan, 20 lira ile işe başladıklarını belirtti. Ticaret lisesi mezunu olduğunu dile getiren Güler Saltan (54), işini çok sevdiğini ve kendi ayakları üzerinde durduğunu vurguladı.

Müşterilerle iletişiminin oldukça güçlü olduğunu ifade eden Saltan, “Çok şükür çocuklarımın hepsi üniversite mezunu, bir kızımda basın yayın uzmanı oldu. Bakmak zorunda olduğum anne ve babaları ayrı olan 2 kız çocuğu torunum var, onlara bakıyorum. Sadece 20 liramız vardı, oğlum Kars Kafkas Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra çamaşır dükkânı kurduk. Bende çalışmak istiyordum. Çok şükür çamaşır makineleri aldık. Müşterilerimle iletişimim çok iyi benden çok memnunlar. İşimi güzle bir şekilde severek yapıyorum. En azında kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Azda olsa kendi paramı kendim kazanıyorum. Bizde sadece 20 lira vardı, gittik tanıdık bir yerden bir çamaşır makinesi aldık. Eski bir çamaşır makinemizde vardı, onu da getirdik. Öyle iş yerini kurduk, daha sonra yine makineler aldık toplam 5 tane makinemiz oldu. Ben 4 yıldır Ağrı’da tek bayan olarak çalışıyorum. Ayrıca KOSGEB kursuna gittim, belgemi de aldım. Allah izin verirse onu da değerlendireceğim. Çok farklı işlerde çalışarak çocuklarımı okutmaya çalıştım, çok şükür okudular” dedi.

‘Sırf o 2 yeğenim için elimin tuttuğu, gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim’

Oğlu Hüseyin’in 2 üniversite bitirdikten sonra yüksek lisans yaptığını, şu anda doktoraya devam ettiğini anlatan anne Saltan, oğlunun Ağrı’da hiçbir yerde iş bulamadığını aktardı.

Oğlunun anadili gibi İngilizce konuştuğunu söyleyen anne Saltan, “Oğlum Hüseyin, Zonguldak Üniversitesi’nde 2 yıllık Turizm bölümünü okudu, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi’nde 4 yılık Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi, yüksek lisansını Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yaptı. Şuanda da doktora yapıyor. Anadili gibi İngilizce konuşuyor. Ve şu anda boş, boşta geziyor. Ama maalesef işsiz. Ağrı gibi bir yerde, çift diploma ile temizlikçi bile olamıyor. Önceleri askerler çarşıya çıkarken kıyafetlerini getiriyorlardı bizde yıkıyorduk. Bütün esnafların işi iyiydi. Esnaflarda askerler karşı çok iyiydi. Fakat daha sonra askerler çarşıya çıkmayınca, son zamanlarda bekâr öğretmenler kıyafetlerini getiriyorlar. Üniversite öğrencileri de kıyafetlerini getiriyorlar. Yani çalışan evli kişiler bile buraya geliyorlar. Önceleri işler daha iyiydi, ama son 5-6 aydır işler iyi gitmiyor. KOSGEB belgemi değerlendirerek işimi büyütmeyi planlıyorum. Sırf o 2 yeğenim için elimin tuttuğu, gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Oğlunun Ağrı’da hiçbir iş bulamadığını ve iş başvurularında da kendilerinden referans istendiğini aktaran anne Saltan, oğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Devlete çok bağlı olduklarını ve Türk bayrağına dört elle sarılan insanlar olduklarını kaydeden anne Salan, “20 lira ile bir şey aldığımız yok, cebimizde sadece 20 lira olduğunu söylüyorum. Allah’ta yardım etti, işimi de severek ve temiz yapıyorum. Helal çalışmaya bakıyorum. Komşu esnaflarda sağ olsunlar beni çok destekliyorlar. 2 üniversite mezunu oğlum Hüseyin şu an boş ücretli öğretmenlik bile vermiyorlar. Çocuğum nereye gidiyorsa hiçbir iş bulamıyor. Çocuğum için doğru düzgün en azından sigortalı bir iş istiyorum. Cumhurbaşkanımız diyor ya, çocuklarınızı okutun, biz okuttuk. 4 çocuğumu iğne ile kuyu kazarak okuttum. Oğlum çok başarılı ama maalesef işsiz, Ağrı gibi bir yerde hiçbir iş bulamıyor. Bir yere iş başvurusu yapmaya gittiğimizde bize diyorlar referansını var mı? Ya buna torpil diyin işte. Yok, torpilimiz bizim. Torpilimiz bizim diplomalarımızdır. Oğlumun özgeçmişini inceleyin. Oğlum çok dürüst hiçbir vukuatı yok. Aile olarak öyleyiz, devletimize çok bağlıyız. Bayrağımıza dört elle sarılan insanlarız. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, eğer sesim ulaşırsa inşallah benim oğlumun bir sigortalı işi olsun, en azından parasını kazansın, hak ettiğini de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.