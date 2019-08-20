20 baro adli yıl açılış töreni davetini reddetti

ANKARA Barosu, 2 Eylül'de Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti reddetti.Yargıtay'ın davetine İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Kocaeli, Bursa, Van, Ordu, Hatay, Eskişehir, Balıkesir, Şanlıurfa, Düzce, Kırklareli, Amasya, Muş, Denizli, Mersin barolarından da ret yanıtı gelmişti. Ankara Barosu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan baro başkanı Erinç Sağkan, "Bu ülke üzerinde yaşayan, sesi kısılmaya çalışıldıkça direnen, yeni adli yılı saray çatıları altında değil modern ve laik Cumhuriyet’i borçlu olduğumuz Atamızın huzurunda karşılayacak olan avukatlar da vardır ve sonsuza kadar hep var olacaktır" diye yazdı.