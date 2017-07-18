2 saatte 6 bin 726 yıldırım düştü!

İSTANBUL'DA etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul üzerindeki yıldırım ve şimşeklerin analizi yapıldı.
Meteogreen hesabından paylaşılan verilere göre; kuzeybatıda son iki saatte 6726 yıldırım/şimşek çaktı. Silivri'de ise metrekareye 109 litre yağış düştü.
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