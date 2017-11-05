2 partiden teklif alan Nazlı Çelik, siyasete mi atılıyor

STAR Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtladı. Çelik, iki partiden teklif aldığını söyledi.

"SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Meslekte 19, Star TV'de 13 yılı dolduran Nazlı Çelik, 2 siyasi partiden teklif aldı. Çelik, "Gazetecilikten siyasete geçmiş pek çok arkadaşımız var. Bana da biri çok

yakında olmak üzere iki partiden teklif geldi. Ama gazetecillik yaparak topluma

daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için kabul etmedim. Kariyer planlamamda siyaset yok." dedi.