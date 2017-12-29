2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Par Caddesi üzerindeki İbrahim Samast’a (72) ait olduğu öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina gece yarısı alev alev yanarak kül oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ile yangına müdahale ederek çevre evlere sıçramasını önledi. Bina sahibi İbrahim Samast’ın İstanbul’da yaşadığı ara sıra Mudanya’da bu evde kaldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde yakınlarına Mudanya’ya geldiğini ve “Belediyede işlerim var bu akşam burada kalacağım” dediği belirtildi. O saatten sonra Samast’tan haber alamayan yakınları, yaşlı adamın içeride olabileceği üzerinde duruyor.
İtfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ederken, yangının elektrik kontağından çıkabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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