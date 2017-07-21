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2 kardeşini öldüren cani ağabey!

Gaziantep'te, 2 kız kardeşini av tüfeğiyle öldüren 46 yaşındaki Hayri Azgın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

2 kardeşini öldüren cani ağabey!

Gaziantep'te, 2 kız kardeşini av tüfeğiyle öldüren 46 yaşındaki Hayri Azgın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:44
2 kardeşini öldüren cani ağabey!
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13 Aralık 2015 tarihinde Hayri Azgın, altınlarını çaldığını iddia ettiği kız kardeşleri 42 yaşındaki Semra Azgın ile 41 yaşındaki Elif Kınacı'yı sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Hayri Azgın'ın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında her ne kadar altınlarını kız kardeşlerinin çaldığını öne sürerek cinayeti husumet duyduğu için işlediğini söylese de sanığın hırsızlık olayını herhangi bir delille ispatlayamadığını, bu nedenle iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi öldürülen kız kardeşler adına taraf olarak Azgın'ın cezasına indirim olmadan yargılanması talebinde bulundu. Duruşmada söz hakkı alan Hayri Azgın ise, cinayetleri kasten işlemediğini ifade etti.Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep2 Kız KardeşHayri Azgın
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