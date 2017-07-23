2 gündür kayıp kişinin sahilde cesedi bulundu

KARTAL Kordonboyu sahilinde, denizde cansız bir bedenin olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun yüzeyindeki ceset itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cesedin dün akşamdan bu yana ailesinin haber alamadığı Musa Acılıoğlu olduğu belirlendi. Kanser hastası olduğu belirtilen Acılıoğlu'nun ailesi ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
İNTİHAR MI ?
Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıp aracına koyularak morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polisin intihar ihtimalini de değerlendiriyor.
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