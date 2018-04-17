2 gündür haber alınamıyordu... Yaşlı kadının feci sonu!

ALINAN bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Küçük Dikili mevkii Kavaklı Mahallesi 100037 sokakta meydana geldi. 83 yaşındaki Elif Tul’dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Evin kapısını açmak istediler ancak açamayınca polisten yardım istediler.

Cumhuriyet Savcısından izinle kilidi açıp eve giren polis ekipleri, girişte yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Annelerinin öldüğü fark eden çocukları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken mahalleli tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Tul’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsi ardından Tul’un ölüm nedeni öğrenilecek.