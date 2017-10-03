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2 eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 116'sı daha önce ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

2 eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 116'sı daha önce ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

03 Ekim 2017 Salı 11:09
2 eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu
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BAŞSAVCILIKTAN yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki  FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde  operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit  edilen, 116'sı daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli  121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı  kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği  belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüFetöBylock
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