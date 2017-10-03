2 eski bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

BAŞSAVCILIKTAN yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 116'sı daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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