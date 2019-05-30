2 çalışanını tokatlamıştı! Hakkında karar verildi

BEŞİKTAŞ'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL personeli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövmüştü.

Büyük yankı uyandırmıştı

Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Ne olmuştu?

Ünlü eğlence mekanı Meydan Beşiktaş'ın bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ile patron Şahin Şeker'in oğlu duruma seyirci kaldı. Patrondan dayak yiyen Gaye Akıl, emniyet ve savcılık şikayetinden sonuç alamayınca skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.