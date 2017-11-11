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2 aydır boştaydı: Bu gece atama yapıldı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi

2 aydır boştaydı: Bu gece atama yapıldı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:14
2 aydır boştaydı: Bu gece atama yapıldı
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ATAŞ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına Ahmet Ertürk'ün getirildiğini duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın Aydın'a ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığına yapılacak atama yaklaşık 2 aydır bekleniyordu.

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