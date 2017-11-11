2 aydır boştaydı: Bu gece atama yapıldı

Mustafa Ataş, atamanın Aydın'a ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

ATAŞ , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına Ahmet Ertürk'ün getirildiğini duyurdu.

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