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2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Antalya’da sara nöbeti geçiren genç adamın cesedi su kuyusundan çıktı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen genç adamın 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Antalya’da sara nöbeti geçiren genç adamın cesedi su kuyusundan çıktı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen genç adamın 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi

03 Nisan 2018 Salı 09:48
2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü
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OLAY, Demre ilçesinin Çevreli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Cihan Demirel (32), saat 14.00 sıralarında evinden çıkıp mahsulünü sulamak için serasının yakınındaki kuyudan pompa yardımıyla su çekmeye geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Demirel, iddiaya göre burada sara nöbeti geçirdi ve dengesini kaybedip yüksekliği yaklaşık 5 metre olan su dolu kuyuya düştü. Genç adamdan uzun süre haber alamayan yakınları ise jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı.

SU POMPA MOTORUNUN ÇALIŞTIĞI GÖRÜLÜNCE DALGIÇ ÇAĞRILDI

Aile yakınlarından Demirel'in en son kuyudan su çekmeye çalıştığı bilgisini alan ekipler, kuyunun dibinde su pompa motorunun çalıştığını ve etraftaki varillerin devrildiğini tespit etti. Gencin su kuyusuna düştüğünden şüphelenen ekipler kuyunun kontrol edilmesi için bölgeye itfaiye ekipleri ile dalgıç talep etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen 2 dalgıç, kuyunun içerisinde Demirel’in bedenine ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından halatla yukarıya çekilen Demirel’in öldüğü tespit edilirken, gencin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

 Henüz 2 ay önce evlendiği öğrenilen Cihan Demirel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSara Nöbeti
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