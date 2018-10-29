2 askerimizin donarak şehit olduğu yere binlerce liralık atkıyla gitti

İKİ askerimizin donarak şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatının 4 bin 500 lira olduğunu öğrenen vatandaşlar, Ersoy'u eleştirdi.

2 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEYE GİTTİLER

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki güvenlik görevlisinin donarak şehit olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeyi inceleyen Ersoy, daha sonra Nazımiye Kaymakamlığı ve Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

KAŞKOLUN PİYASA DEĞERİ 810 DOLAR

Bakan Yardımcısı Ersoy'un bu ziyaretlerdeki giyim tercihi de dikkat çekti.

Ersoy'un omzundaki kaşkolun Louis Vuitton marka olduğu ortaya çıktı. Saf kaşmirden yapılan özel koleksiyon ürünü kaşkolun piyasa fiyatının da 810 dolar yani yaklaşık 4 bin 500 bira olduğu gözlendi.

2 ASKERİMİZ TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLMUŞTU

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyona çıkan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timindeki uzman çavuşlar Asım Türkel ve Çavuş Ferruh Dikmen donarak şehit olmuştu.