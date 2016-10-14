19 Kripto FETÖ'cü için yakalama kararı

FETULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan örgüt üyesi bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda, gözaltına alınan aralarında vali yardımcısı ve kurmay albayların olduğu 39 kişi, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerin ifadelerini alan Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında merkez vali yardımcısı Ş.E. ile görevden alınan bir profesörün bulunduğu 4 sivil şüphelinin "terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aralarında kurmay albayların da bulunduğu 16 şüpheli askerin ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına hükmedildi.

Hakimlik, diğer 19 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmalarına karar verdi. Bu kişilerin 12'si Albay rütbesinde askerdi. Soruşturma savcısı Can Tuncay'ın 19 şüphelinin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 11'i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ile biri merkeze çekilen vali yardımcısı ve görevden alınan dermatoloji uzmanı bir profesörün de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün askeriyedeki yapılanmasının tamamen deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları ileri sürülmüştü.

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