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19 ilde FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün emniyet ve TSK'daki mensuplarından sorumlu 23 zanlı yakalandı.Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren girip daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi

19 ilde FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün emniyet ve TSK'daki mensuplarından sorumlu 23 zanlı yakalandı.Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren girip daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi

06 Ekim 2017 Cuma 13:03
19 ilde FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik  çalışmaları devam ediyor.
 
Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, terör örgütünün, Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet teşkilatı içerisindeki mensuplarından sorumlu 51  şüpheli hakkında yakalama verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince İzmir merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın,  Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş,  Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş  zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.   
 
 Örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan sözde sivil imamların  özellikle maddi durumu iyi olmayan ortaokul çağındaki çocukları hedef aldıkları,  bunları küçük yaştan itibaren örgütün amaçları doğrultusunda yetiştirdikleri ve  TSK, emniyet teşkilatı sınavlarına hazırladıkları bildirildi.   Gözaltındaki şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren  giren daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak  anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi. Öte yandan güvenlik kaynakları, operasyonun, gizliliğine dikkati  çekilen "hususi"lerin deşifre edimesi açısından önemli olduğunu kaydetti
 

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöPdyTSK
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