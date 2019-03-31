184 seçmenli mahallede kimse oy kullanmayacak! İşte sebebi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı. Mahalle sakinleri bu kararı hizmet alamadıkları için verdiklerini söyledi.

184 seçmenli mahallede kimse oy kullanmayacak! İşte sebebi
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ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.
Siverek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı.
"YOLLARIMIZ YAPILMADI"
Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi.

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