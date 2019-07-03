"18 bin TL maaş alıyorlar" iddiasına ve "Edepsizler" çıkışına yanıt

MAAŞININ 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, "Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim" dedi. Arınç, bir canlı yayında sarf ettiği "Edepsizler" sözleriyle ilgili de "Sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç'ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç'ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "Edepsizler" demişti. Bülent Arınç, yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Arınç'ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı o açıklamalar:

"KASITLI MONTAJLARLA ÇARPITILDIĞINI ÜZÜLEREK İZLEDİM"

"Habertürk'te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim. Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.

"O TOPLANTIYA KATILMADIM"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurt dışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurt dışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım. Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK'in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.

MAAŞ TARTIŞMASI

"Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM'de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut."

"EDEPSİZLER" ÇIKIŞI

"Edepsizler tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım. Ekte bulunan, soru ve cevabını bağlamdan koparan, montaj videolarla yalan ve iftiraların peşine siyasetçilerin de takılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Belki yakın bir zamanda bir televizyon programında daha geniş bir şekilde bu konuyu enine boyuna görüşeceğiz." "ARINÇ'I YIPRATMAK İSTİYORLAR" "Bu ithamların sadece şahsıma yöneltilmiş olmasının tek sebebi, şahsımı itibarsızlaştırmak ve yıpratmaktır. Bülent Arınç ile para konusu hiçbir zaman yan yana gelmemiştir. İkincisi AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma iddialarının konuşulduğu bu ortamda AK Partiyi ve onun liderini savunan Bülent Arınç'ı yıpratmak istiyorlar."