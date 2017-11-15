Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109628
ALTIN
160.415
DOLAR
3.8812
STERLİN
5.1076
EURO
4.5949
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
banner468

18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti...

Yaşadıkları çadırdan patlama sesi geldiğini duyan baba oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti...

Yaşadıkları çadırdan patlama sesi geldiğini duyan baba oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:54
18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti...
banner404

MERSİN'İN Silifke ilçesinde kıl çadırda yaşayan ailenin çıkan yangında 18 aylık çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi Kokarkavak mevkisinde kıl çadırda yaşayan Mustafa Sayı, çadırda 18 aylık çocuğu Ali Sayı'yı bırakarak sebze ekmek için tarlaya gitti. Bir süre sonra Mustafa Sayı kıl çadır içerisinde henüz nedeni belli olmayan bir patlama sesi duydu. Çadıra koşması ile birlikte oğlunun yanmış cesedi ile karşılaşan Mustafa Sayı oğlunun cesedini çadırdan dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kıl çadırı söndürürken içerisindeki eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

18 aylık Ali Sayı'nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mersin18 Aylık çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatışmada 1 asker şehit oldu!
Çatışmada 1 asker şehit oldu!
Nazlıhan'ın lisede ölümü... Acılı baba: 'Ona atla, atla dedikleri söyleniyor'
Nazlıhan'ın lisede ölümü... Acılı baba: 'Ona atla, atla dedikleri söyleniyor'
HDP'li vekil Gülser Yıldırım hakkında flaş karar!
HDP'li vekil Gülser Yıldırım hakkında flaş karar!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim