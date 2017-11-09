174 gün sonra babayla ilk kucaklaşma! Yere atladılar

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

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