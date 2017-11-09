174 gün sonra babayla ilk kucaklaşma! Yere atladılar

SÖZCÜ Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, 174 gündür tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Yakınları Ulu'yu Silivri Cezaevi önünde bekledi. Cezaevinden çıktığı sırada oğlu Efe, Gökmen Ulu'nun boynuna atladı. Yere düşen baba oğul uzun süre yerde birbirlerine sarılıp özlem giderdi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.
MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ KARŞILADI
Gökmen Ulu, saat 21.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Gökmen Ulu'yu çıkışta, ailesi ve meslektaşları karşıladı.
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