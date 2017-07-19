17 Haziran’da darbe uyarısı yapıldı iddiası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi suikast girişiminin planlayıcılarından olmakla suçlanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunmasında kafa karıştıran iddialar ortaya attı. 44’ü tutuklu 47 FETÖ sanığının Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Sönmezateş ifadesinde, özellikle Havva Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli E.M. ve Ş.B.’ye yönelik suçlamalarda bulundu. Bu kişilerin Ergenekon ve Balyoz davalarında birçok kişinin tutuklanmasına neden olduğunu ileri süren Sönmezateş, bu iki ismin FETÖ konusunda da itirafçı olduklarını, kendilerine yönelik suçlamalarda bulunduğunu anlattı.

Hakim uyardı

İki ismin pis işlere bulaştığı suçlamasında da bulunan “Pandoranın kutusu daha açılmadı” ifadesini kullanınca araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Bunlar bizim konumuz değil” diye uyardı. Sönmezateş bu kez şöyle dedi: “115 bin yıl hapis cezasıyla yargılanıyorum ama siz bunlara ‘dava konusu değil’ diyorsunuz. Ankara’da villada olduğum iddia edilen tarihlerde benim nerede olduğumu devlet biliyor. E.M., 17 Haziran 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’a gidip darbeyle ilgili uyardı, buna ait bilgi de delil dosyasındaki ifadesinde yer almaktadır.” Sönmezateş, iki isme ağır hakaretlerde bulununca Mahkeme Başkanı yine uyardı. E.M. ile Ş.B.’nin firari FETÖ’cü, Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz’le de ilişkilerinin bulunduğunu da öne süren Sönmezateş, “İki isim Adil Öksüz’le ne sıklıkta, nerede konuştular. Onlara bunların sorulmasını istiyorum” diye konuştu.