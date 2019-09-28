17 bin 567 metrekarelik arazi, deprem toplanma alanı oluyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni belirlenen 800'ün üzerindeki deprem toplanma alanlarından ilkini açıkladı.Topkapı'daki 17 bin 567 metrekarelik İETT Garajı, deprem toplanma alanı oluyor
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke'de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını 14 Eylül'de oy birliğiyle değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacaktı.
İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda söz konusu alanın parkın yanı sıra afet toplanma alanı olacağını açıkladı.
MÜLKİYETİ 2016 YILINDA İETT'YE GEÇTİ
Topkapı'daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB'ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı.
İMAR PLANI BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ
İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirildi. İETT'nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.
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