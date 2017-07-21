168 kişi için dev operasyon

ALINAN bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 115 şüpheli gözaltına alındı.



Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.