Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

16 yaşındaki çocuktan kan donduran cinayet!

Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, sıhhi tesisatçılık yapan esnafı 10 el ateş ederek öldürdü

16 yaşındaki çocuktan kan donduran cinayet!

Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, sıhhi tesisatçılık yapan esnafı 10 el ateş ederek öldürdü

21 Temmuz 2017 Cuma 10:44
16 yaşındaki çocuktan kan donduran cinayet!
banner404

MANİSA'NIN  Soma ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, sıhhi tesisatçılık yapan Mehmet B.'nin iş yerine giren 16 yaşındaki M.A. henüz belirlenemeyen bir sebeple iş yeri sahibi Mehmet B.'nin üzerine yaklaşık 10 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112  Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşunlar isabet eden Mehmet B., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Yapılan incelemelerin ardından Mehmet B.'nin cenazesi,  Soma Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Talihsiz adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, görgü tanıklarının ifadesiyle olay yerinden hızla kaçtığı belirtilen 16 yaşındaki M.A.'nın ise emniyete giderek teslim olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaCinayet16 Yaşındaçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim