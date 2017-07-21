16 yaşındaki çocuktan kan donduran cinayet!

MANİSA'NIN Soma ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, sıhhi tesisatçılık yapan Mehmet B.'nin iş yerine giren 16 yaşındaki M.A. henüz belirlenemeyen bir sebeple iş yeri sahibi Mehmet B.'nin üzerine yaklaşık 10 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşunlar isabet eden Mehmet B., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Yapılan incelemelerin ardından Mehmet B.'nin cenazesi, Soma Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Talihsiz adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, görgü tanıklarının ifadesiyle olay yerinden hızla kaçtığı belirtilen 16 yaşındaki M.A.'nın ise emniyete giderek teslim olduğu belirtildi.