16 yaşındaki Başak, bir haftadır kayıp

ÇORLU'DA bir kafeteryada çalışan Başak Sezer, bir hafta önce işyerine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 3 çocuklarının en büyüğü olan Başak’ı bulmak için gidebileceği her yeri arayan Ünzile-Murat Sezer çifti, kızlarını bulamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.Anne Ünzile Sezer, akşam evine dönmeyen kızını aradığı cep telefonunun kapalı olduğunu belirterek, "İşyerini aradığımda izin alarak erken çıktığını söylediler. Yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alamıyoruz. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkup hayatından endişe ediyorum" dedi.Kızına seslenen anne Sezer, "Başak kızım ben seni her şekilde kabul ediyorum, ne olursun çok özledim. Ayakta duracak dermanım yok. Cep telefonunu aradım telefonu kapalı. Hiç bir şekilde ulaşamadık. Kızım nerdesin gel biz seni çok özledik ailece seni bekliyoruz" dedi.Baba Murat Sezer ise kızının eve dönmesini istediğini belirterek, "Kızım nerdesin? Seni çok özledik, ailece seni bekliyoruz" dedi.