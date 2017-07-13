Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

16 yaşındaki Başak, bir haftadır kayıp

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde bir hafta önce çalıştığı kafeteryaya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Başak Sezer, kayıplara karıştı. Kızlarının hayatından endişe duyan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu

16 yaşındaki Başak, bir haftadır kayıp

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde bir hafta önce çalıştığı kafeteryaya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Başak Sezer, kayıplara karıştı. Kızlarının hayatından endişe duyan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:56
16 yaşındaki Başak, bir haftadır kayıp
banner404

ÇORLU'DA  bir kafeteryada çalışan Başak Sezer, bir hafta önce işyerine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 3 çocuklarının en büyüğü olan Başak’ı bulmak için gidebileceği her yeri arayan Ünzile-Murat Sezer çifti, kızlarını bulamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.Anne Ünzile Sezer, akşam evine dönmeyen kızını aradığı cep telefonunun kapalı olduğunu belirterek, "İşyerini aradığımda izin alarak erken çıktığını söylediler. Yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alamıyoruz. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkup hayatından endişe ediyorum" dedi.Kızına seslenen anne Sezer, "Başak kızım ben seni her şekilde kabul ediyorum, ne olursun çok özledim. Ayakta duracak dermanım yok. Cep telefonunu aradım telefonu kapalı. Hiç bir şekilde ulaşamadık. Kızım nerdesin gel biz seni çok özledik ailece seni bekliyoruz" dedi.Baba Murat Sezer ise kızının eve dönmesini istediğini belirterek, "Kızım nerdesin? Seni çok özledik, ailece seni bekliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BaşakSezerKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim