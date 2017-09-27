16 yaşında bölgenin en genç pilotu oldu

BOZÜYÜK Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent ve oğlu Saltuk Levent, yamaç paraşütü başlangıç kursuna katıldı ve mezun oldu.

16 yaşında bölgenin en genç pilotu olarak kayıtlara geçen Saltuk Levent ile birlikte açıklama yapan İnönü Havacılık Kulübü Başkanı Metin Sözsoy, "Amacımız gençlerimize havacılığı sevdirmek ve bu alanda meslek edebilmelerine destek olmak. İnönümüzün coğrafi yapısı ve hava akımlarının uygun olması sebebi ile sportif havacılık anlamında bölgemizde havacılık turizmine destek olarak, İnönü'nün gelişmesine destek sağlamak istiyoruz" dedi.