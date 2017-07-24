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1500 Türk işçi ve mühendis alımı yapılacak

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz, “23 yılda yaklaşık 35 bin insanımıza İsrail’de iş açtık. Bugüne kadar ülkemize milyarlarca dolar döviz getirdik. Yeni yatırımlarımızda binlerce insanımıza iş sağlamaya devam edeceğiz” dedi

1500 Türk işçi ve mühendis alımı yapılacak

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz, “23 yılda yaklaşık 35 bin insanımıza İsrail’de iş açtık. Bugüne kadar ülkemize milyarlarca dolar döviz getirdik. Yeni yatırımlarımızda binlerce insanımıza iş sağlamaya devam edeceğiz” dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:22
1500 Türk işçi ve mühendis alımı yapılacak
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İSRAİL de 23 yıldır faaliyette olan Türk şirketi Yılmazlar Holding tarafından yapılan açıklama da yurt dışında devam eden ve başlayan yeni projeler için İsrail’e yeni işçi ve mühendis alımı yapılacağı belirtildi. Şirket merkezinden yapılan açıklamada, “İsrail'de faaliyet ve yatırımlarımız 23 yıldır artarak devam etmiştir. İki ülke arasında herhangi bir sorun olmasını istemiyoruz. Suni gündemlerin etkisinde kalınarak ilişkilerin zarar görmesi iki ülke içinde ne yazık ki talihsiz bir durumdur. Her iki ülke de bölge de birbirlerine ihtiyacı olan ağırlık ve stratejik derinliğe sahiptir” denildi.

Tepkilerimiz sakin dille anlatılmalı

Bölge de giderek artan bir tansiyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu tansiyona körükle gidilmesi hiçbir zaman iki ülke ve bölge menfaatine olmamıştır olmayacaktır. Bu nedenle ikili ilişkilerin giderek güçlendirilmesinde yarar görüyoruz. 23 yıllık deneyimimiz bizlere her iki ülke işbirliğinin ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Meseleler derinlemesine anlaşılıp dinlenmeden medya haberleri üzerinden politika üretilmesi sadece zarar yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İkili yatırımlar artırılmalı

İş adamı ve siyasi kimliği ile tanınan holding sahibi Ahmet Reyiz Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede, “23 yılda yaklaşık 35 bin insanımıza İsrail de iş açtık. Bugüne kadar ülkemize milyarlarca dolar döviz getirdik. Bu sürecin bir devamı olarak yeni yatırımlarımızda istihdam edilmek üzere yine ülkemizden binlerce insanımıza iş sağlamaya devam edeceğiz. Ekonomik işbirliğimiz giderek yükselip ve sağlam bir entegrasyona gidildiği sürece birbirimizi daha iyi anlayacak ve sorunlara çok daha iyi ve doğru çözümler bulacağımızı biliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Reyiz YılmazIsrail
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