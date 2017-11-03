150 kişi MHP'den istifa etti

NAZİLLİ'DE yaklaşık 150 MHP'li, eski ilçe başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde istifa etti. İstifa dilekçelerini vermeden önce Cumhuriyet Parkı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Özcan, "Ben doğduğum günden bugüne ülkücü hareketin içinde olmuş bir insanım. Ölünceye kadar da öyle olacak. Ancak günümüz gelişmeleri ülkülerimizi de hayallerimizi de yanımıza alarak kurulan İyi Parti'ye katılma gereksinimi doğurmuştur. İnşallah ülkenin tüm meselelerini çözmek adına herkesin iyiliği için Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa edip, İyi Parti'ye katılıyoruz" dedi.
Açıklama sonrası topluluk istifa dilekçeleri doldurarak Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.