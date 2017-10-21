1.5 yıl sonra kızının cesedi bulunan anne idam istiyor

GEÇTİĞİMİZ Perşembe günü Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Muallim Mahallesi’ne bağlı Belde Limanı mevkiinde bulunan boş bir arazide Elif Arslan isimli kadının cesedi bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 31 yaşındaki Elif Arslan’ı öldürdüğü anlaşılan Soner S. yakalanmış ve alınan ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Soner S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızın Gebze’ye bağlı Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan evi ise acılı haber ile adeta yıkıldı. Bir yıldan uzun süredir kızlarını arayan acılı anne Şerife Arslan, kızının katiline idam cezası verilmesini istedi.

"İnsan öldürmek bu kadar basit bir şey mi?"

Kızı Elif Arslan kaybolduğundan beri ailecek perişan olduklarını anlatan anne Şerife Arslan, "Kızım geçen sene Ekim ayının 25’inde kayboldu. Bir yıldır hep umudumuz vardı. ‘Acaba evlendi mi?’yoksa başına başka bir durum mu geldi diye düşünüyorduk. Dün haberi aldığımda memleketteydim. Bana, ‘Seni polisler çağırıyor ifadeni alacaklar’ dediler. Ben de geldim. Meğerse cesedini bulmuşlar. Benim yavrumu kandırmışlar. Artık 1 kişi miydi yoksa birkaç kişi mi onu bilmiyorum. Muallimköye götürmüş. Orada artık ne tartıştılarsa o kısmını biz bilmiyoruz. Ben bu kişinin en büyük cezayı almasını istiyorum. İnsan hayatı bu kadar kolay mı? İnsan öldürmek bu kadar basit bir şey mi? Cenab-ı Allah canı vermiş bir tek de alabilir. Benim yavruma nasıl kıydılar? Biz ailecek perişan olduk. Bizim hiçbirimizde bir hayır kalmadı. Ne çocuklarımda ne gelinlerimde ne torunlarımda bir hal kalmadı. Biz 1 senedir öldük öldük dirildik. Kızımız acaba FETÖ’cülerin eline mi düştü? Acaba uyuşturucu satıcılarının eline mi düştü? Acaba astılar mı, kestiler mi? Benim kızıma nasıl kıydılar? Bir aileye bu kadar acı Allah’tan reva mıdır? Bunu yapana en ağır cezayı versinler. Onu bana teslim etsinler ben onu delik deşik etmek istiyorum. Benim içim soğumuyor" dedi.

"Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum"

Ailesinin çok büyük acılar yaşadığını söyleyen anne Arslan, "Ben bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Çıkamasın cezaevinden ölüsü çıksın oradan. Ben başka bir şey istemiyorum. Onun yüzünden benim yavrum sıhhatinden oldu. Büyük oğlum üzüntüden kanser hastası oldu. Küçük oğlum dersen neredeyse kafayı yiyecek. Çoluğumuz, çocuğumuz, tüm ailemiz perişan oldu. Bize yazık değil mi? Bir aileye bu yapılır mı? Bir aileye bu kadar acı çektirilir mi? Onun annesi, babası yok mu? Nasıl kıydın benim dünya güzeli yavruma? İnsan öldürmek bu kadar kolay mı? Bu kadar basit bir şey mi? Bizim kızlarımız, gelinlerimiz, bacılarımız sokağa çıkamayacaklar mı? Bizim hep çoluğumuz, çocuğumuz hep korkuyor şu anda. Sokağa çıkamıyorlar. Torunlarım korkudan sokakta gezemiyor. Yeğenlerim, gelinlerim hepsi korkuyorlar sokakta acaba başımıza bir iş mi gelecek diye. Dünya kötü, ortalık pislik dolu. Biz Türkiye’de gezemeyecek miyiz? Namusumuzla yaşayamayacak mıyız? O benim ciğerimi yaktı. İnşallah Allah’ım beş misli acıyı ona verir. Allah ona hapislerden çıkmayı nasip etmesin" şeklinde konuştu.

"Benim çocuğuma korkudan bir sürü iftira atmış"

Katil Soner S.’nin kızına iftira attığını belirten acili anne, "Benim çocuğuma korkudan bir sürü iftiralar atmış. ‘İçkiliydim, alkollüydüm, esrarlıydım’ falan demiş ifadesinde. Vicdanı sızlamış da gidip teslim olmuş sözde. Öyle bir şey yok. Polis buldu onu. Arabasındaki kan izinden çaktırmadan almış polisler. Araba yıkamacısında bulmuşlar onu. Güya vicdanı sızlamış da öyle konuşmuş. Vicdanı sızlayan 1 senedir benim yavrumu gömmemiş bile. Benim yavrumu atmış çalılıklara. Üstüne biraz tahta, biraz çalı çırpı atmış. Ben ona 30 sene emek verdim. Bir ağaç kolay mı büyüyor? Bir evlat da kolay yetişmiyor. Ben onu okullarda okuttum. Geceler boyu uyumadım. Yeri geldi buldum yeri geldi bulamadım. Bu insanlara artık idam cezası verilsin. Artık bu insanlara ‘Dur’ denilsin" ifadelerini kullandı.

"Katilin yanında kim varsa onların da bulunmasını istiyorum"

Katilin tek başına olduğuna inanmadığını söyleyen anne Şerife Arslan, "Bu tek değil. Tek başına o kadar mesafe taşıyamaz benim yavrumu o. Bunun yanında kim varsa onları da bulsunlar. O tek başına yapmadı o işi. Benim ciğerim yanıyor. 1 senede öldüm öldüm dirildim ben. Ben sabahlara kadar uyumadım. Her kapı açıldığında, her camın altında yavrumu gördüm ben. Bu insanları assınlar. Bu insan asılmadıktan sonra benim içim soğumaz. En ağır cezayı versinler buna. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben yavrumu şimdi doğru dürüst göremeyeceğim bile. Nasıl geleceği belli değil. Poşette mi, torbada mı geleceğini bilmiyorum yavrumun. Bir senede bir ceset ne hale gelir. Madem yaptın niye zamanında bildirmedin? Polis onu bulmasa daha da bildireceği falan yokmuş. İlk günden vurmuş kızımı. Kaçırdığı gün vurmuş çocuğumu. Bir de gezmeye gittik falan demiş. Hepsi yalan. Konuşmaya diye çağırdı sonra takır takır vurdu çocuğu. Cani bu cani. İnsan olsa onu yapmaz zaten. Ben onun saçının telini kıskanırken. Ben onun yüzüne bakmaya kıyamazken, o insan benim yavruma nasıl kıydı?" dedi.

Öldürülen Elif Arslan’ın cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze Karabük’te toprağa verilecek.