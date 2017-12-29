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1,5 yaşındaki Mesume'yi donmaktan Mehmetçik kurtardı

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki bir bahçede ateş yaktığı ihbarını alan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptığı incelemede soğukta donma tehlikesi geçiren 1,5 yaşındaki Mesume Zaferi isimli Afgan uyruklu bebeğe, kendi üzerindeki paltoyu çıkarıp sararak, hastaneye yetiştirdi

1,5 yaşındaki Mesume'yi donmaktan Mehmetçik kurtardı

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki bir bahçede ateş yaktığı ihbarını alan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptığı incelemede soğukta donma tehlikesi geçiren 1,5 yaşındaki Mesume Zaferi isimli Afgan uyruklu bebeğe, kendi üzerindeki paltoyu çıkarıp sararak, hastaneye yetiştirdi

29 Aralık 2017 Cuma 18:16
1,5 yaşındaki Mesume'yi donmaktan Mehmetçik kurtardı
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JANDARMA Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan yabancı uyruklu 13 kişinin, Ağrı ilinden İstanbul’a götürülme vaadiyle kandırılarak, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bırakıldığı tespit edildi.

Üzümlü Jandarma Komutanlığı ekipleri Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki bir bahçede ateş yakıldığı belirtilen bir grubun olduğu ihbarını değerlendirerek, bölgede yaptığı incelemede biri bebek 2’si kadın olmak üzere 13 kişi rastladı.

Grup içerisinde 1,5 yaşındaki Afgan uyruklu Mesume Zaferi isimli bebeği farkeden bir asker kendi üzerindeki paltoyu çıkararak, küçük kıza sardı. Ardından araçla hastaneye yetiştirilen minik Mesume, hastanede yapılan tedavisinde ellerinin soğuktan etkilendiği için donma tehlikesi geçirdiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanErzurumMesume Zaferi
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