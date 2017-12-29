1,5 yaşındaki Mesume'yi donmaktan Mehmetçik kurtardı

JANDARMA Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan yabancı uyruklu 13 kişinin, Ağrı ilinden İstanbul’a götürülme vaadiyle kandırılarak, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bırakıldığı tespit edildi.

Üzümlü Jandarma Komutanlığı ekipleri Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki bir bahçede ateş yakıldığı belirtilen bir grubun olduğu ihbarını değerlendirerek, bölgede yaptığı incelemede biri bebek 2’si kadın olmak üzere 13 kişi rastladı.

Grup içerisinde 1,5 yaşındaki Afgan uyruklu Mesume Zaferi isimli bebeği farkeden bir asker kendi üzerindeki paltoyu çıkararak, küçük kıza sardı. Ardından araçla hastaneye yetiştirilen minik Mesume, hastanede yapılan tedavisinde ellerinin soğuktan etkilendiği için donma tehlikesi geçirdiği tespit edildi.