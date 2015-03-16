15 yaşına kadar düştü

KUTLU , son yıllarda Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik operasyonlara fazlaca yöneldiğini belirtti. Estetik operasyonların sağlık açısından ya da kişinin isteğine göre yapıldığını aktaran Kutlu, "Özellikle burun ameliyatları için şimdiye kadar genelde kabul edilen yaş sınırı kızlarda 17, erkeklerde 18 iken son zamanlarda bunun 2 yaş geriye çekildiğini görmekteyiz" diye konuştu. Kutlu, kişinin sağlığına zarar verecek estetik operasyonların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

EN ÇOK BURUN YAPTIRILIYOR

Bayanların estetikte, burun, kepçe kulak, dudak kalınlaştırma, yağ aldırma, yağ veya değişik dolgu maddelerinin enjeksiyonu, aknelerin yok edilmesi, karın gerdirme ve çarpık bacakların düzeltilmesi gibi isteklerde bulunduğunu ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

KIZLAR 15 ERKEKLER 16 YAŞINDA AMELİYAT EDİLİYOR

"Erkeklerde ise yine burun ön sırada olmak üzere, kepçe kulak düzeltilmesi, özellikle yağ aldırma ve jinekomasti dediğimiz memelerde aşırı büyüme ve kitle oluşumunun ortadan kaldırılması, akne izlerinin silinmesi ve karın germe sayılabilir. Estetik operasyonlarda yaş sınırı çeşitli faktörler nedeniyle gittikçe aşağıya düşüyor. Kızlar 15, erkekler ise 16 yaşında ameliyat edilebiliyor." Kutlu, bazı kızlarda göğüslerin kamburluk oluşturacak şekilde etki bırakması halinde estetik operasyon yapılmasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

TELEVİZYON DİZİLERİ VE POP STAR KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

Kutlu, yazılı ve görsel basın ile televizyon dizilerinin estetik ameliyatların gençler arasında yaygınlaşmasında etkili olduğunu söyledi. Genç kızların estetik operasyonlarla gittikçe birbirine benzediğini belirten Kutlu, şunları anlattı:"Her kanalda sayıları giderek artan diziler, pop star, türkü star veya benzeri yarışmalar ki bunlardan birisi de daha çok küçük yaş grubunu da içeriyordu, buralarda uygulanan makyaj, giysiler, takılar, mizansenler ve en önemlisi uyandırılan hayaller önemlidir. Bu arada çıkan renk dolu gençlik dergileri, fotoğraf teknikleri yine etkili olmuşlardır ancak bu arada etken olarak biz plastik cerrahlar, kendimize de pay çıkartacak olursak, geliştirilen

yeni tekniklerimiz cerrahiyi daha uygun, kısa zamanlı emin ve güvenilir kılmıştır. Sonuçlarının da daha erken dönemde sorunsuz görülmesi ve bunların yine basına yansıması talep artışlarına önemli katkı getirmiştir."Kutlu, estetik operasyonlarda, cerrahi girişimin amacının, şekilsel bozukluk, fiziksel olgunluk düzeyi, ebeveynler ameliyatı ne kadar destekliyor gibi konularının göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.



