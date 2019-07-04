15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı

ADANA'DA Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Kuytul'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Kuytul'un serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe katılan kızları hakkında ise dava açıldı.

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, 2003 ve 2004 doğumlu kızları hakkında açılan davaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Evrakta yazdığı gibi ben çocuklarımı herhangi bir suça (!) sürüklemedim aksine onlara onurlu duruş, hakka sahip çıkış örneği gösterdim, cesareti öğrettim. Bu süreçte her zaman yanımda olan, yaşlarına bakmadan bana destek ve moral veren çocuklarımla gurur duyuyorum..Neyseki böylesi çarpık algılara kapalı bir aileyiz, hatta arkadaşlarımız olarak bu konuda algılarımız kapalı çok şükür... Biz haklıyız ve hakkın daima yanındayız... Ama toplumu böylesi şahsiyetsiz hale getirmeye maşa olan kurumlara da yazıklar olsun diyorum... #Unutturmayacağız"

Semra Kuytul’un paylaştığı belgeler arasında dava evrakı da bulunuyor.