15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi'nde alınan karara göre, 15 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'dan 16 Temmuz Pazar sabahı saat 07.00’a kadar 12 saat boyunca otobüs, metro, İZBAN ve tramvaydaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 15 Temmuz akşamı Konak Meydanı’nda toplanacak vatandaşlara kavurma, pilav, ayran, su ve çay ikramında bulunacak.

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