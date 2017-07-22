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15 Temmuz'un kahraman albayı, general oldu

15 Temmuz'da kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanına giden askerleri teslim alan Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, terfi etti, Antalya il Jandarma Komutanı oldu

15 Temmuz'un kahraman albayı, general oldu

15 Temmuz'da kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanına giden askerleri teslim alan Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, terfi etti, Antalya il Jandarma Komutanı oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
15 Temmuz'un kahraman albayı, general oldu
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15 Temmuz hain darbe girişiminde kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanına giden askerleri teslim alan  Denizli İl  Jandarma Komutanı Kurmay Albay  Cengiz Yıldız,  Jandarma Genel Komutanlığı atamalarıyla tuğgeneralliğe terfi edilip,  Antalya il  Jandarma Komutanlığına atandı.

KARARNAME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 3'lü kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden  Denizli İl  Jandarma Komutanı  Cengiz Yıldız,  Antalya İl  Jandarma Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA KRİTİK ROL OYNAMIŞTI

Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde  Denizli'de  Ankara'ya götürülecek olan komandoları ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına alma işlemini yapmıştı.
ANTALYA'YA JANDARMA KOMUTANI OLDU

Bolu İl  Jandarma Komutanıyken, 2014 yılında  Denizli'ye atanan Yıldız, 3 yıl görev süresinin ardından Kurmay Albay olarak  Denizli İl  Jandarma Komutanlığından terfi alarak, Tuğgeneral rütbesi ile  Antalya İl  Jandarma Komutanlığına atandı.  Denizli İl  Jandarma Komutanlığı'na ise  Osmaniye İl  Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz getirildi.

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Cengiz YıldızOsmaniyeJandarmaAntalyaDenizli
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