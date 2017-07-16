15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreninin ardından, belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından, köprü yeniden ulaşıma açıldı. Anma töreni dolayısıyla köprü dün 12.00'de çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.
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