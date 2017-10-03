15 Temmuz Şehidi polis Yunus Uğur operasyonu: 10 torbacıya gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik operasyon başlattı.

Uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Barbaros, ve Hürriyet mahallerinde bulunan 13 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Düzenlenen baskında 10 şahıs gözaltına alındı. Söz konusu evlerde polis didik didik arama yaparken, dedektör köpekleri de arama yaptı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fetulllahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan polis Yunus Uğur’un ismi verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis katıldı.