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12 Mart Günlük Burç Yorumu

15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...

15 Temmuz resmi tatil olacak mı sorusu yüzlerce insan tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. TBMM tarafından yapılan açıklamayla konuya açıklık getirildi. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...

15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...

15 Temmuz resmi tatil olacak mı sorusu yüzlerce insan tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. TBMM tarafından yapılan açıklamayla konuya açıklık getirildi. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:54
15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...
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DARBE girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz'da vatandaşlar bu günün resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıklamasıyla sorunun cevabı belli oldu.
 
15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?


15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Mayıs günü” ibareleri “1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzResmi Tatil
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