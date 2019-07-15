15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdüler

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü. 15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çelenk bırakıp dua eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti.