15 Temmuz için İbrahim Kalın'la düet yapan bağlama ustası, rektör oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, 2 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri kapsamında Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak'ı, Yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Erol Parlak'ı atadı.

EROL PARLAK, İBRAHİM KALIN VE YAVUZ BİNGÖL'LE DÜET YAPMIŞTI

15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ve Sanatçı Yavuz Bingöl tarafından şehitler anısına 'Memet'a Ağıt' türküsü seslendirmişti.

Türkünün söz ve müziği Prof.Dr. Erol Parlak'a ait. Türkü için Simurg İletişim Sanatları tarafından hazırlanan ve kreatif direktörlüğünü Harun Tan'ın üstlendiği bir video klip de hazırlanmıştı.

BAĞLAMA USTASI EROL PARLAK KİMDİR?

1964 yılında Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'nde doğan Parlak, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Müziğe küçük yaşta bağlama çalarak başladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi. 1985-1986 öğretim yılında öğrenimini tamamladıktan sonra aynı kurumda dört yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1987 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1990'da "Bozlaklar" konulu tezi ile tamamladı.

TRT İSTANBUL RADYOSU'NDA 8 YIL ÇALIŞTI

Parlak, 1990 yılında TRT İstanbul Radyosu'na sınavla "yetişmiş sanatçı" olarak girdi. Sekiz yıl sürdürdüğü bu görevinden 1998'de istifa ederek ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992 yılında başlamaya hak kazandığı "sanatta doktora" eğitimini 1998'de tamamladı. Anadolu'nun değişik yörelerinde özellikle "bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları" konusunda araştırma incelemeler yaparak yurt içi ve yurt dışında katıldığı konferans, seminer ve konserlerde tanıttı. Bine yakın halk ezgisi derleyen Parlak, Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş el ile bağlama çalma tekniğinin (şelpe) yeniden gündeme getirilmesi konusunda başta Ramazan Güngör, Nesimi Çimen olmak üzere birçok usta üzerinde çalışmalar yaptı.

ARİF SAĞ VE ERDAL ERZİNCAN İLE KONSERLER VERDİ

Özellikle Batı, Güneybatı Anadolu'da yaptığı araştırmalarla Anadolu ve Orta Asya müziği arasındaki temel benzerliklere bağlı olarak çeşitli sesler üzerinde yoğunlaştı. 1995 yılında Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile birlikte bağlama üçlüsü oluşturarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdi.

1996 yılında Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni salonunda verilen ve büyük ilgi gören konser bunlardan biridir. Neşet Ertaş'dan Davut Sulari'ye kadar Anadolu'nun önemli birçok ustasını yorumlamasıyla tanınan sanatçının müzik dinleyicilerine sunduğu bir adet Arif Sağ ve Erdal Erzincan'la üçlü, iki sözlü, bir enstrümantal olmak üzere dört albümü bulunmaktadır.

ESKİ MİLLETVEKİLİ NECDET BUDAK KİMDİR?

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunudur. Aynı fakültede Yüksek Lisans, ABD Nebraska Üniversitesi'nde Tarla Bitkileri Bilim Dalında Doktora yapmıştır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hollanda'da Tohum Bilimi ve Teknolojisi Alanında Çalışma, TBMM XXII. ve XXIII. Dönem Edirne Milletvekilliği, Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.