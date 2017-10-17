Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107554
ALTIN
151.464
DOLAR
3.6531
STERLİN
4.8333
EURO
4.2985
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
WhatsApp’a 3 yeni özellik
WhatsApp’a 3 yeni özellik
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

15 Temmuz için İbrahim Kalın'la düet yapan bağlama ustası, rektör oldu

2 üniversiteye rektör atayan Erdoğan, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesine İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl'le düet yapan bağlama ustası Prof. Dr. Erol Parlak'ı rektör olarak atadı

15 Temmuz için İbrahim Kalın'la düet yapan bağlama ustası, rektör oldu

2 üniversiteye rektör atayan Erdoğan, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesine İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl'le düet yapan bağlama ustası Prof. Dr. Erol Parlak'ı rektör olarak atadı

17 Ekim 2017 Salı 11:19
15 Temmuz için İbrahim Kalın'la düet yapan bağlama ustası, rektör oldu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, 2 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan duyuruya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri kapsamında  Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.  Necdet Budak'ı, Yeni kurulan  Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Erol Parlak'ı atadı.

EROL PARLAK, İBRAHİM KALIN VE YAVUZ BİNGÖL'LE DÜET YAPMIŞTI

15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ve Sanatçı  Yavuz Bingöl tarafından şehitler anısına 'Memet'a Ağıt' türküsü seslendirmişti.

Türkünün söz ve müziği Prof.Dr. Erol Parlak'a ait. Türkü için Simurg İletişim Sanatları tarafından hazırlanan ve kreatif direktörlüğünü  Harun Tan'ın üstlendiği bir video klip de hazırlanmıştı.
BAĞLAMA USTASI EROL PARLAK KİMDİR?

1964 yılında  Ağrı'nın  Eleşkirt İlçesi'nde doğan Parlak, ilk ve orta öğrenimini  Ankara'da tamamladı. Müziğe küçük yaşta bağlama çalarak başladı. 1982 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi. 1985-1986 öğretim yılında öğrenimini tamamladıktan sonra aynı kurumda dört yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti.  İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1987 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1990'da "Bozlaklar" konulu tezi ile tamamladı.

TRT İSTANBUL RADYOSU'NDA 8 YIL ÇALIŞTI

Parlak, 1990 yılında TRT  İstanbul Radyosu'na sınavla "yetişmiş sanatçı" olarak girdi. Sekiz yıl sürdürdüğü bu görevinden 1998'de istifa ederek ayrıldı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992 yılında başlamaya hak kazandığı "sanatta doktora" eğitimini 1998'de tamamladı. Anadolu'nun değişik yörelerinde özellikle "bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları" konusunda araştırma incelemeler yaparak yurt içi ve yurt dışında katıldığı konferans, seminer ve konserlerde tanıttı. Bine yakın halk ezgisi derleyen Parlak, Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş el ile bağlama çalma tekniğinin (şelpe) yeniden gündeme getirilmesi konusunda başta Ramazan Güngör,  Nesimi Çimen olmak üzere birçok usta üzerinde çalışmalar yaptı.

ARİF SAĞ VE ERDAL ERZİNCAN İLE KONSERLER VERDİ

Özellikle Batı, Güneybatı Anadolu'da yaptığı araştırmalarla Anadolu ve Orta  Asya müziği arasındaki temel benzerliklere bağlı olarak çeşitli sesler üzerinde yoğunlaştı. 1995 yılında  Arif Sağ ve  Erdal Erzincan ile birlikte bağlama üçlüsü oluşturarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdi.

1996 yılında  Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde  Köln Filarmoni salonunda verilen ve büyük ilgi gören konser bunlardan biridir.  Neşet Ertaş'dan  Davut Sulari'ye kadar Anadolu'nun önemli birçok ustasını yorumlamasıyla tanınan sanatçının müzik dinleyicilerine sunduğu bir adet  Arif Sağ ve  Erdal Erzincan'la üçlü, iki sözlü, bir enstrümantal olmak üzere dört albümü bulunmaktadır.

ESKİ MİLLETVEKİLİ NECDET BUDAK KİMDİR?

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunudur. Aynı fakültede Yüksek Lisans,  ABD Nebraska Üniversitesi'nde Tarla Bitkileri Bilim Dalında Doktora yapmıştır.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkan Yardımcılığı,  Hollanda'da Tohum Bilimi ve Teknolojisi Alanında Çalışma, TBMM XXII. ve XXIII. Dönem  Edirne Milletvekilliği, Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği ve  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Teknik ÜniversitesiAmerika Birleşik DevletleriCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanTürkiye Cumhuriyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!
MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!
TÜPRAŞ patlamasında 3 kişi daha gözaltına alındı
TÜPRAŞ patlamasında 3 kişi daha gözaltına alındı
Erdoğan, AKP grup başkanvekillerine de tepkili, milletvekillerine Twitter uyarısı yapıldı
Erdoğan, AKP grup başkanvekillerine de tepkili, milletvekillerine Twitter uyarısı yapıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim