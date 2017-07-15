15 Temmuz halk direnişi! Darbelere asla geçit yok

TOPLAM 250 kişinin şehit olduğu, 2 bin 193 kişinin yaralandığı hain darbe girişiminin engellenişinin yıldönümünde, Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek. Darbecilerin füzelerine hedef olan TBMM’deki özel oturumda Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli konuşacak. İstanbul ve Ankara’da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki yürüyüşe de katılacak, ardından İstanbul’da şehitler anıtını açacak. Tekrar Ankara’ya dönüp Kızılay’da demokrasi nöbetine katılan vatandaşlarla buluşacak. Hep birlikte Meclis’e yürüyecekler. Erdoğan daha sonra Beştepe’deki Millet Camisi’nde sabah namazını kılacak ve Ankara’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı açacak.



İSTANBUL VE ANKARA'DA YÜRÜYÜŞ



TBMM Genel Kurulu, saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla özel oturum yapacak. Ardından Erdoğan İstanbul’a dönerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “Milli Birlik Yürüyüşü”ne katılacak ve “Şehitler Makamı” anıtını açacak. Saat 00.13’te tüm Türkiye’de sela okunacak. 81 ilde nöbet tutulacak. Ankara’daki yürüyüş 00.13’te, Birinci Meclis’ten başlayacak. İstanbul’da ise Şehitler Köprüsü’ne yürünecek. Erdoğan 02.32’de Meclis’te konuşacak. 04.50’de Millet Camisi’nde namaz kılınacak. Külliye’de 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin açılışı yapılacak.



RAKAMLARLA 15 TEMMUZ



- 250 kişi şehit oldu, 2 bin 193 kişi yaralandı.

- 26 tane OHAL KHK’sı yayınlandı.

- OHAL itirazları 296 bin 350’yi buldu.

- 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

- 50 bin 510 kişi tutuklandı. (169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli.)

- 48 bin 439 kişi adli kontrolle bırakıldı. (3 bin 46 asker, 5 bin 24 polis, 9 vali, 27 vali yardımcısı, 73 kaymakam, 39 bin 41 diğer.)

- 8 bin 87 kişi aranıyor.

- Adli ve idari yargıda 2 bin 431 hâkim ve savcı tutuklandı. (2 bin 280’i hâkim ve savcı; Yargıtay’da 105 üye, Danıştay’da 41 üye, Anayasa Mahkemesi’nde 2 üye, HSK’da 3 üye)

- Adli ve idari yargıda 4 bin 469 kişiden 1216’sı hakkında adli kontrol verildi; 88’i savcılık, 409’u kolluktan bırakıldı.

- Adli, idari, Danıştay ve Yargıtay’da toplam 265 kişi için yakalama kararı bulunuyor.

- Memuriyetten uzaklaştırma alan 38 bin 202, çıkarma 111 bin 239 toplam 149 bin 441. Bu arada 34 bin 632 kişi de iade edilmiş.

- İhraçların yaklaşık 5 bini akademisyen.

- 16 TV, 24 radyo, 63 gazete, 20 dergi olmak üzere 150’yi aşkın medya kuruluşu kapatıldı.

- 1061 öğretim kuruluşu, 223 kurs ve etüt merkezi, 1125 dernek, 129 vakıf, 19 sendika olmak üzere çok sayıda kuruluş kapatıldı.

- Yaklaşık 1000 şirkete kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu şirketlerin toplam büyüklüğünün 41 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

- Bank Asya’da şüpheli bulunan 46 bin 952 kişiye ait 371 milyon lira bloke edildi.