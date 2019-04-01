15 Temmuz'da eşi ve oğlu şehit olan Olçok'tan dikkat çeken paylaşım

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Nihal Olçok "Yeni İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, herkese, her şeye hayra vesile olsun" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 25 binin üzerinde bir oyla kazanan Millet İttifakı'nın Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bir açıklama da Nihal Olçok'tan geldi.

"SİZİN İÇİN DUA EDECEĞİM"

Olçok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, herkese,her şeye hayra vesile olsun. Sizi tebrik ederim ve bu başarının sizi sarhoş etmemesi için dua edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bu sözüm alkol ile ilgili değil, çünkü zâhir sarhoşluk, bâtın sarhoşluk gibi değildir vesselam" dedi.

İşte o paylaşım;



EŞİ AK PARTİ'NİN REKLAM SORUMLUSUYDU

Nihal Olçok'un eşi AK Parti'nin reklam işlerinden sorumlu Erol Olçok, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte vurularak şehit olmuştu.